Кому достанется доход от продажи квартир Гульнары Каримовой в Москве

Фото: EURASIANBUSINESSBRIEFING.COM

Стало известно, кому достанется доход от продажи московских квартир старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию на брифинге озвучил замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов.

Он заявил, что Московский суд в 2021 году вынес окончательное решение о признании запроса Узбекистана о конфискации шести квартир. С февраля этого года идёт процесс по исполнению этого решения.

"Шесть квартир, купленных в Москве Каримовой, были конфискованы. Полученные средства, согласно решению суда Москвы, будут в равных долях обращены в пользу Узбекистана и России", - сказал Икрамов.

Возвратят в Узбекистан и активы, обнаруженные в Швейцарии, США и других государствах.

Напомним, Гульнару Каримову осудили в августе 2015 года за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. В марте 2020-го ей увеличили срок до 13 лет и четырех месяцев в рамках дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.