Компенсацию за изъятый больной скот не выплатили сельчанам в Актюбинской области

В Актюбинской области у троих предпринимателей изъяли зараженный бруцеллезом скот, передали его на специальные скотобойни, но не выплатили компенсации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на надзорный орган региона.

Как отметили в прокуратуре, с 2023 года фермерское хозяйство "Турар" передало в убойный цех 11 голов крупного рогатого скота и не получило компенсацию в размере 1,5 миллиона тенге из-за ошибки ветеринарного врача.

Похожая ситуация произошла с крестьянскими хозяйствами "Сеним" и "Адилет", им не выплатили 800 тысяч тенге и 676 тысяч тенге соответственно.