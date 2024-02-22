  • 22 Февраля, 13:05
  • BAIGENEWS

Компенсацию за изъятый больной скот не выплатили сельчанам в Актюбинской области

Сегодня, 11:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 11:33
Сегодня, 11:33
118
Фото: gov.kz

В Актюбинской области у троих предпринимателей изъяли зараженный бруцеллезом скот, передали его на специальные скотобойни, но не выплатили компенсации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на надзорный орган региона.

Как отметили в прокуратуре, с 2023 года фермерское хозяйство "Турар" передало в убойный цех 11 голов крупного рогатого скота и не получило компенсацию в размере 1,5 миллиона тенге из-за ошибки ветеринарного врача.

Похожая ситуация произошла с крестьянскими хозяйствами "Сеним" и "Адилет", им не выплатили  800 тысяч тенге и 676 тысяч тенге соответственно.

"По акту надзору, областным ветеринарным управлением троим  предпринимателям выплачена компенсация более трёх миллионов тенге, виновное должностное лицо привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в прокуратуре.

Самое читаемое

Наверх