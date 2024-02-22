Компенсацию за изъятый больной скот не выплатили сельчанам в Актюбинской области
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В Актюбинской области у троих предпринимателей изъяли зараженный бруцеллезом скот, передали его на специальные скотобойни, но не выплатили компенсации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на надзорный орган региона.
Как отметили в прокуратуре, с 2023 года фермерское хозяйство "Турар" передало в убойный цех 11 голов крупного рогатого скота и не получило компенсацию в размере 1,5 миллиона тенге из-за ошибки ветеринарного врача.
Похожая ситуация произошла с крестьянскими хозяйствами "Сеним" и "Адилет", им не выплатили 800 тысяч тенге и 676 тысяч тенге соответственно.
"По акту надзору, областным ветеринарным управлением троим предпринимателям выплачена компенсация более трёх миллионов тенге, виновное должностное лицо привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в прокуратуре.
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