Компенсацию на проживание в общежитиях будут получать 7145 студентов РК

С сентября 7145 иногородним студентам будут выплачивать компенсацию на проживание в общежитиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Соответствующие изменения внесены в "Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь".

Компенсацию будут получать сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица с инвалидностью. Сумма компенсации за проживание в общежитиях составит 29 МРП в год. Компенсация будет предоставляться уже с сентября текущего года.

"Всего компенсацию получат 7 145 человек. Среди них 4651 человек – это студенты-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 2494 человек – лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью", — отмечается в пресс-релизе.

Данные расходы предусматриваются в пределах утверждённого республиканского бюджета на 2023 год, а также лимита бюджета на 2024-2026 годы.