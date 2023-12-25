Компенсация в размере 100 тысяч тенге: правда или фейк

Новый фейк о том, что казахстанцам якобы выплачивают компенсацию от 100 тысяч тенге и более, завирусился в социальных сетях и мессенджерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Как сообщают разоблачители фейков, мошенники рассылают казахстанцам объявления и предлагают в специальной форме ввести свой ИИН на сайте с названием ОКЦ ВНДС (Официальный компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств).

"Посетителям сайта предлагают заполнить извещение, где нужно указать личные и банковские данные. В 2020 году тоже под Новый год уже распространялось аналогичное сообщение о том, что казахстанцам вернут уплаченные суммы НДС. Мошенническая схема была идентична той, которая используется сейчас. Тогда Комитет государственных доходов МФ РК официально опроверг эту информацию", - сообщили в Stopfake.kz.

Эксперты отмечают, что в некоторых распространяемых сообщениях с обещанием компенсаций мошенники для большей убедительности используют фото президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.