Компенсация по депозитам: вкладчиков просят проверить счета в банках Казахстана

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Компенсация по депозитам в тенге, обещанная вкладчикам в Казахстане год назад, поступит на текущие банковские счета. В фонде гарантирования депозитов (КФГД) рекомендовали гражданам, ожидающим выплаты премии, проверить наличие действующего счёта, передаёт BaigeNews.kz.

"Премия по тенговым депозитам будет перечислена на текущие банковские счета вкладчиков. КФГД рекомендует вкладчикам проверить наличие действующего текущего счёта для зачисления суммы компенсации (премии) в размере 10 процентов, и при необходимости открыть его. Что касается депозиторов жилищного строительного сберегательного банка (Отбасы банк), то им 10-ти процентную премию перечислят на сберегательные счета", - сообщили в фонде.

Банки завершили приём заявлений на выплату компенсации 10 февраля. Премию в 10 процентов вкладчику выплатит банк, в котором открыт депозит. Выплаты будут проводиться после 23 февраля. В этот же день завершится Программа защиты тенговых вкладов. Соответственно, вкладчик сможет частично или полностью снимать средства с компенсируемого вклада с 24 февраля.

Премию начислят на минимальную сумму, которая находилась на счету с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года, но не более двух миллионов тенге.