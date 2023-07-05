Компания "Транстелеком" призывала к разрыву договоров с конкурентами

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Один из крупнейших операторов связи АО "Транстелеком" уличили в недобросовестной конкуренции, передает BaigeNews.kz. Компания распространяла рекламу о предоставлении 100-процентной скидки на услуги доступа к интернету при условии перехода от определённых операторов. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

"Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Астана, в ходе проведенной проверки деятельности АО "Транстелеком" (далее - Общество) по распространению рекламного материала о предоставлении 100 % скидки на услуги доступа к интернету при условии перехода от определенных операторов (Казахтелеком, Билайн и т.д.), Департаментом усмотрены признаки недобросовестной конкуренции, выраженные в призыве субъекта рынка к разрыву договора с конкурентом. По информации, установленной в рамках рассмотрения жалобы АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан", Обществом распространялся рекламный материал, согласно которому предлагается скидка в размере 100% на услуги доступа к Интернету сроком на 4 месяца. Обязательным условием является переход от сторонних операторов (наличие договора либо квитанции об оплате услуг за последний месяц)", - сообщили в пресс-службе АЗРК.

Этим самым компания нарушила нормы, предусмотренные подпунктом 9) пункта 2 статьи 177, а также статьи 186, Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. Оператору связи было направлено уведомление о необходимости принятия мер по устранению признаков нарушения.