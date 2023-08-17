Компания из Австрии хочет построить завод керамических изделий в Акмолинской области

Международная корпорация Lasselsberger Group намерена построить завод по производству керамических изделий в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Этот вопрос представители компании обсуждали на встрече с акимом области Ермеком Маржикпаевым.

"Ключевое для нас - это керамика и создание производств. Главное — это найти сырьё. Мы не компания, которая производит продукцию низкого качества. У нас более 90 заводов по всему миру. Мы работаем по трём направлениям: производим минералы для бумажной продукции, керамики, стекла. Второе направление — это производство керамики и третье направление — это строительные материалы - производим цемент, сухие строительные смеси, клей и многое другое, что необходимо для декорации как внутри, так и снаружи здания", — отметил владелец компании Йозеф Ласселсбергер.

Корпорация Lasselsberger Group является одной из ведущих компаний в Европе по производству сырья, строительных материалов и керамических изделий. Головной офис находится в Австрии.