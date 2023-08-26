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Компания Илона Маска отправила на орбиту четверых человек

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ixbt.com Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27
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Фото: ixbt.com

Международный экипаж из четырёх человек, представляющих четыре страны, находится на орбите после успешного запуска, который состоялся сегодня, 26 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Миссия Crew-7 является седьмой коммерческой миссией NASA по ротации экипажа.

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с астронавтом НАСА Жасмин Могбели, астронавтом ЕКА (Европейского космического агентства) Андреасом Могенсеном, астронавтом JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) Сатоши Фурукавой и космонавтом Роскосмоса Константином Борисовым для научной экспедиции.

"Crew-7 — яркий пример силы американской изобретательности и того, чего мы можем достичь, работая вместе, — сказал глава NASA Билл Нельсон. — На борту станции экипаж проведет более 200 научных экспериментов и демонстраций технологий для подготовки к полетам на Луну, Марс и за его пределы, принося при этом пользу человечеству на Земле. Сотрудничая со странами по всему миру, NASA привлекает лучшие научные умы для реализации наших смелых миссий, и ясно, что мы можем сделать больше – и мы можем узнать больше – когда мы работаем вместе".

Во время полета Dragon SpaceX будет контролировать серию автоматических маневров космического корабля из своего центра управления полетами в Хоторне, Калифорния, а команды NASA будут следить за работой космической станции на протяжении всего полета из Центра управления полетами в Хьюстоне.

Космический корабль Endurance автономно пристыкуется к обращенному к порту модуля Harmony станции в воскресенье, 27 августа. Это будет транслироваться онлайн.

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