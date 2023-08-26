Компания Илона Маска отправила на орбиту четверых человек

Международный экипаж из четырёх человек, представляющих четыре страны, находится на орбите после успешного запуска, который состоялся сегодня, 26 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Миссия Crew-7 является седьмой коммерческой миссией NASA по ротации экипажа.

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с астронавтом НАСА Жасмин Могбели, астронавтом ЕКА (Европейского космического агентства) Андреасом Могенсеном, астронавтом JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) Сатоши Фурукавой и космонавтом Роскосмоса Константином Борисовым для научной экспедиции.

"Crew-7 — яркий пример силы американской изобретательности и того, чего мы можем достичь, работая вместе, — сказал глава NASA Билл Нельсон. — На борту станции экипаж проведет более 200 научных экспериментов и демонстраций технологий для подготовки к полетам на Луну, Марс и за его пределы, принося при этом пользу человечеству на Земле. Сотрудничая со странами по всему миру, NASA привлекает лучшие научные умы для реализации наших смелых миссий, и ясно, что мы можем сделать больше – и мы можем узнать больше – когда мы работаем вместе".

Во время полета Dragon SpaceX будет контролировать серию автоматических маневров космического корабля из своего центра управления полетами в Хоторне, Калифорния, а команды NASA будут следить за работой космической станции на протяжении всего полета из Центра управления полетами в Хьюстоне.

Космический корабль Endurance автономно пристыкуется к обращенному к порту модуля Harmony станции в воскресенье, 27 августа. Это будет транслироваться онлайн.