Коммунальщик развеселил казахстанцев песней о паводке

Фото: astanatv.kz

Ситуация с паводками в Актюбинской области сложная, но местные жители не теряют оптимизма. В Сети появился ролик, на котором работник коммунальной службы под аккомпанемент "гармошки" поёт известную песню из мультфильма "Чебурашка" с текстом о затоплении в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Видео снято в центре города, мужчина стоит посреди огромной лужи.

Работника ЖКХ погодные условия не смущают.

За несколько часов ролик набрал десятки тысяч просмотров, и сотни комментариев.