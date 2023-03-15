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astanatv.kz Сегодня, 21:29
156
Сегодня, 21:29
156
Фото: astanatv.kz

Коммунальщик развеселил казахстанцев песней о паводке

Ситуация с паводками в Актюбинской области сложная, но местные жители не теряют оптимизма. В Сети появился ролик, на котором работник коммунальной службы под аккомпанемент "гармошки" поёт известную песню из мультфильма "Чебурашка" с текстом о затоплении в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Видео снято в центре города, мужчина стоит посреди огромной лужи.

Работника ЖКХ погодные условия не смущают.

За несколько часов ролик набрал десятки тысяч просмотров, и сотни комментариев.

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#паводки #Актобе #юмор
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:29
156
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