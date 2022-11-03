Комиссия по возврату активов: государству возместили активы на 630 миллиардов тенге

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За пять месяцев работы Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возмещён ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 630 миллиардов тенге. Об этом сообщил официальный представитель Комиссии Зеин Алипбек, передаёт BaigeNews.kz.

"Порядка 595 миллиардов тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел и работы по демонополизации. В частности, Антикоррупционной службой из стран дальнего зарубежья удалось возвратить драгоценности на сумму порядка 230 миллионов долларов", конкретизировал он.

По данным представителя Комиссии, по актам надзора возвращено более 140 тысяч гектаров незаконно предоставленных или неиспользуемых по целевому назначению земельных участков на сумму пять миллиардов тенге. В частности, в Акмолинской области по актам прокурора в собственность государства передаются земли площадью 67 тысяч гектаров.

Накануне в Антикоре сообщили о возвращении в Казахстан эксклюзивных драгоценностей Кайрата Сатыбалды на 230 миллионов долларов. В ближайшее время в бюджет страны поступят ещё 300 миллионов долларов, вложенные Сатыбалды в иностранные ценные бумаги.

Напомним, Комиссия была создана по Указу Президента Казахстана. Её возглавил генеральный прокурор РК Берик Асылов, в состав также вошли первые руководители задействованных правоохранительных, центральных исполнительных органов и ведомств.