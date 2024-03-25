Комикс по основам финграмотности создали школьники Актобе

В Актобе ученики создали комикс, который помогает школьникам осваивать основы финансовой грамотности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Изучив немало информации на тему финансовой грамотности, школьники решили рассказывать об этом сверстникам. Сначала преподавали курс в своей школе, а потом поделились программой с другими учебными заведениями. Знания уже получили более тысячи учеников 7, 8 и 9 классов в Казахстане, России и Кыргызстане.

"Мы опубликовали в социальных сетях новость о том, что ищем менеджеров, спикеров из других стран, других школ, которые могли бы преподавать наш курс в своей школе. Таким образом, отозвалось около 30 учеников, и они организовали уроки в своих школах по нашей программе", – говорит автор проекта Асия Бралина.

Чтобы материал был доступным и интересным, школьники решили создать комикс Qarzhymen. Он состоит из семи глав, в каждой из них персонажи сталкиваются с различными ситуациями, а одна из героинь – "фея финансовой грамотности" – помогает им преодолеть трудности. Над комиксом команда из четырёх человек работала девять месяцев.

Авторы планируют перевести комикс на казахский и английский языки, а также создать мультимедийную платформу, объединяющую комиксы, видеоролики, игры и интерактивные уроки финансовой грамотности.