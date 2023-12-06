Комбикормовый завод начали строить в Акмолинской области

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов сообщил о начале строительства комбикормового завода, отметив положительную динамику во многих сферах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, объём производства в сфере промышленности в регионе составил 1,4 триллиона тенге с ростом на более чем 13% в сравнении с прошлым годом. Высокие темпы роста обеспечены за счёт увеличения объёмов производства в обрабатывающей отрасли на 11,3% и горнодобывающей - на 21%.

"В горнодобывающей отрасли увеличение произошло за счёт увеличения добычи золотосодержащих руд и концентратов. В обрабатывающей - за счёт роста в базовых отраслях, таких как металлургия, пищевые продукты и машиностроение", - сказал аким региона.

Он добавил, что динамично наращиваются объёмы производства обрабатывающей промышленности. Доля обработанной продукции в общем объёме промышленного производства достигла 80%.

По словам главы региона, в области действуют 815 предприятий. Основными отраслями, формирующими 85% обрабатывающей промышленности региона, остаются металлургия, машиностроение, производство продуктов питания.

"В рамках пула обрабатывающей промышленности заявлены девять проектов на 38,7 миллиарда тенге. Все проекты реализованы. Это - третья очередь птицефабрики ТОО "Макинская птицефабрика", модульная обогатительная фабрика по переработке руды ТОО "Adelya Gold", производство тракторов и комбайнов "Rostselmash" и ТОО "КАИК", - проинформировал глава области.

На стадии реализации и проработки находятся два крупных агропромышленных комплекса "Unicorn Holdings Ltd." и "BIG FARM". По комплексу "Unicorn Holdings Ltd." в этом году уже начато строительство комбикормового завода мощностью 18 тонн в час.