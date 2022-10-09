Команда казахстанского Хоббита пробилась в чемпионат мира по Counter Strike

Фото: BLAST

В Европе, Америке и Азии близятся к завершению региональные рейтинговые турниры Major. Команда казахстанского киберспортсмена по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Абая Hobbit Хасенова, одержав победу, прошла в киберспортивный чемпионат мира, передаёт BaigeNews.kz.

Ресурс HLTV.ORG, который подробно описывает хроники киберборьбы, сообщает, что команда казахстанского "Хоббита" после победы над коллективами B8, 1WIN, G2 и Ninjas in Pijamas, пробилась на чемпионат IEM Rio Major 2022 в бразильский Рио-Де-Жанейро. Известно, что призовой фонд будущего турнира составляет миллион долларов.

Отметим, 28-летний казахстанский киберспортсмен вошёл в топ-5 лучших игроков прошлого года по среднему рейтингу в профессиональных матчах.

К слову, Хоббит дважды попадал в топ-20 игроков CS:GO по версии портала HLTV.ORG — в 2017 и 2021 годах.

Абай начал свой путь в команде PARTY в 2015 году, которая сменила своё название на TENGRI в 2016 году. В это время парня из Экибастуза заметила крупная киберспортивная организация Gambit Esports, в основном СS-составе которой уже присутствовали Даурен Adren Кыстаубаев, Рустем Mou Телепов и Михаил Dosia Столяров.

Спустя несколько месяцев аренды Абай становится полноценным игроком Gambit Gaming и присоединяется к основному ростеру в СS:GO.

В октябре 2019 года Абай переходит в команду Winstrike, а в августе 2020 года возвращается в Gambit Esports, где выступает под тегом Gambit Youngsters.

В мае 2021 года команда Gambit, в составе которой играеи Абай, занимает первую строчку в мировом рейтинге по версии HLTV.org.

6 июня 2022 года американская организация Cloud9 с участием Абая Хасенова выиграла турнир IEM Dallas в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

В финале Cloud9 смогли победить ENCE со счетом 3:0. За победу на турнире Cloud9 заработала 100 тысяч долларов.