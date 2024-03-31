Команда Казахстана по спортивной гимнастике поборется за олимпийскую лицензию в Катаре

В апреле пройдёт этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Принимать его будет Доха (Катар). Команда Казахстана на нём может завоевать лицензию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Высокие шансы квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 имеет Нариман Курбанов. В упражнениях на коне ему просто необходимо успешно выступить. Борьбу за квоту он ведет с Ли Чи Каем (Тайбэй). Для того, чтобы опередить соперника, надо занять попасть в тройку лучших. Это при условии, если Кай станет в Дохе первым. Задача упростится, если гимнаст из Тайбэя не сможет взять "золото".

В состав команды Казахстана входят: Милад Карими, Дмитрий Патанин, Диас Тойшыбек, Нариман Курбанов, Аида Бауыржанова, Дарья Ясинская.

Этап Кубка мира пройдёт с 17 по 20 апреля.

Добавим, что на данный момент в активе казахстанских гимнастов одна лицензия. Её завоевал Милад Карими, успешно выступив на чемпионате мира.