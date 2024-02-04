Колонна из 400 авто в сопровождении дорожников выехала из Астаны в сторону Темиртау

По платному участку по направлению из Астана в Темиртау выехала колонна авто в сопровождении специалистов "ҚазАвтоЖола" и метной полицеской службы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе национального оператора "ҚазАвтоЖол" в колонне наблюдается более 400 автотранспортных средств.

"В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, активно продолжаются работы по очистке проезжей части", — говорится в сообщении.

К этому часу, в связи с ухудшением погодных условий, ограничение движения для всех видов транспорта действует на девяти участках дорог республиканского значения в шести областях.

Акмолинская область

"Екатеринбург - Алматы" км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы -гр.Карагандинской обл.– 61 км.

Актюбинская область

"Самара-Шымкент" км. 776-965, уч. заправка ЭКО Ойл-п.Карабутак.– 189 км.

"Самара-Шымкент" км. 965-1153, уч. п.Карабутак-п.Иргиз. – 188 км.

Жамбылская область

"Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238 (I категория), уч. с.Кенен-с.Кайнар (Движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км.

Карагандинская область

"Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход" км. 0-16, уч. с.Пришахтинск-с.Новостройка. – 16 км.

"Екатеринбург-Алматы" км. 1426-1446, уч. ПВП-г.Темиртау. – 20 км.

"Екатеринбург - Алматы" км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау – 73 км.

Костанайская область

"Жезказган-Петропавловск" км. 252-335, уч. гр.Улытауской обл.-г.Аркалык – 83 км.

Область Улытау

"Жезказган-Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км.

К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 432 единиц техники и 563 человек.