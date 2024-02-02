Колонка "Алиса" заговорит по-казахски
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Представители компании Яндекс на ежегодном форуме Digital Almaty анонсировали, что обучат искусственный интеллект "Алису" полноценно общаться на казахском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В разговоре с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и главой российского кабмина Михаилом Мишустиным представитель Яндекса сказал следующее:
"Это в планах. Мы в конце прошлого года сделали поддержку казахского языка в "Алисе" пока в приложении, в браузере. Я думаю, будет уже и в самой колонке".
Также в Яндексе сообщили, что на сегодняшний день в Казахстане работает около 10 различных их сервисов, а суммарная аудитория - более 10 миллионов человек.
"Мы сделали поддержку казахского языка во всех своих основных продуктах: "Яндекс-картах", "Яндекс-поиске". Большое авнимание казахскому языку уделяет "Кинопоиск", "Яндекс Музыка". В "Яндекс Музыке" есть такой интересный проект – "Искра Казахстан": казахстанские исполнители нашли свою аудиторию не только в Казахстане, но и за рубежом. В "Яндекс-поиске" мы впервые сделали быстрые ответы фактовые на казахском языке, и это дало огромный эффект. Буквально за полгода доля запросов в "Яндекс-поиске" на казахском языке удвоилась. Это замечательный результат, которым мы хвастаемся", - заявил представитель компании.
Алихан Смаилов спросил, пользуется ли спросом казахоязычный контент, и представитель Яндекса ответил утвердительно.
"Хотел поблагодарить за поддержку казахского языка российских коллег и Яндекс", - сказал премьер-министр Казахстана.
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