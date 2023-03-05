Коллекцию из ста пожарных машин собрал огнеборец из СКО

Фото: ДЧС СКО

Пожарный из Северного Казахстана Дмитрий Растихин рассказал о своей необычной коллекции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО

"Началом моей коллекции можно считать модель пожарного автомобиля, приобретенного в сувенирном магазине Санкт-Петербурга в 2016 году. Это был подарок сыну, встреченный не только им, но и всеми моими домочадцами "на ура"! Изящная машинка настолько полюбилась, что к ней стали постепенно прибавляться все новые и новые экземпляры: автоцистерны, автолестницы, оперативные автомобили, машины со специальным оборудованием… Пожарное дело развивалось столетиями, поэтому разновидностей пожарной техники — огромное количество", — говорит Дмитрий Растихин.

Он показал один из лучших образцов своей многочисленной коллекции пожарной техники, которая составляет около 100 штук.

Полковник гражданской защиты знает, о чем говорит: за его плечами 17 лет службы. За этот период он прошел путь от инспектора до начальника управления государственного пожарного контроля Департамента по ЧС СКО, не раз выезжал на пожары, знает, что такое огненная стихия, какие беды она может принести людям.

Каждый автомобиль ему по-своему дорог, у каждого своя история. Одни заказывает по интернету, другие дарят друзья. Есть даже модель из Германии, которую привез друг из Германии, знающий об увлечении товарища.

Одна маленькая машинка напечатана на 3-D принтере воспитанниками детского садика, с которыми у сотрудников департамента особенно тёплые отношения — они часто проводят с детьми дошкольных учреждений профилактические беседы, викторины, игры на противопожарную тематику. Есть кое-что из разряда уникальных — пожарная машина так называемой лимитированной (ограниченной) серии, имеющая собственный порядковый номер.

Но гордостью коллекции можно по праву считать точную копию передвижного пожарного водоёма (ППВ), созданную петропавловским умельцем Юрием Родионовым. Это единственная модель в мире, потому что этот уникальный пожарный автомобиль сам до недавнего времени был единственным в Казахстане!

"В начале 2000-х огнеборцы переделали вакуумный пожарный автомобиль на базе КамАЗа, установив на нем две пожарных цистерны емкостью 10 тонн и мощный насос производительностью 40 литров в секунду. В то время машин такой емкости не было. Ценность данной техники в том, что на тушение пожара (а особенно масштабного) необходимо подавать большое количество воды. Разговоры о том, что "пожарные приезжают без воды" являются досужими домыслами. Просто она заканчивается за считаные минуты, и необходимо дозаправляться на ближайшем водоеме или гидранте. Теряется драгоценное время, которое без преувеличение на вес золота. "ППВ – 10" и сейчас в строю, несет свою боевую вахту, выезжает на пожары…", — пояснил Дмитрий Иванович.

Есть у Дмитрия Растихина и другие предметы из атрибутики пожарных, но эта коллекция — его подлинная страсть. В планах — пополнить её новыми экземплярами.

Фото: ДЧС СКО