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Коллективную молитву по погибшим в годы Великой Отечественной совершили в Казахстане
В Казахстане, в День памяти и скорби, жители совершили коллективную молитву по погибшим воинам-красноармейцам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".
В Свято-Успенском кафедральном соборе десятки прихожан. Сегодня они молятся за родных и близких, которые не вернулись с Великой Отечественной войны. Некоторые принесли с собой фотографии фронтовиков.
"У меня на войне погибли четыре деда. Мы должны поминать тех, кто погиб за нас, за наше мирное небо над головой, за то, чтобы мы сейчас жили. Кто если не мы, потомки, будем о них молиться, за их души. Может, если мы будем молиться, пропавшие без вести будут быстрее находиться", – сказала жительница Астаны Алия Сатмурзина.
До сих пор неизвестна судьба почти 300 тысяч воинов-красноармейцев. Каждый год поисковики общественного объединения "Атамнын аманаты" ("Наследие деда") находят новые захоронения.
"Мы смогли определить судьбу более 2,5 тысячи воинов. 14 человек, чьи останки были обнаружены поисковиками Беларуси и России, мы смогли при поддержке Министерства обороны торжественно доставить на родину и захоронить", – рассказал координатор общественного объединения "Атамнын Аманаты" Мурат Молдагалиев.
А это Алматы. Сотни казахстанцев пришли к монументу 28 героям-панфиловцам. Возложили цветы к подножию памятника, зажгли символическую свечу памяти.
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