Количество уголовных медицинских правонарушений выросло за год в Казахстане

По итогам десяти месяцев 2023 года в Казахстане зарегистрировали 212 медицинских уголовных правонарушений — на 2,4% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Жертвами уголовных медицинских правонарушений с начала года стали 245 человек, это 5,2% больше, чем в прошлом году. Среди пострадавших - 31 несовершеннолетний и 15 пенсионеров. 168 из них - женщины. Также среди жертв был осуждённый.

Отмечается, что среди совершеннолетних жертвами таких правонарушений стали три человека в возрасте 18–20 лет, 44 человека в возрасте 21–29 лет, 68 человек в возрасте 30–39 лет, 43 человека в возрасте 40–49 лет, 18 человек в возрасте 50–59 лет и 38 человек старше 60 лет.

В региональном разрезе больше всего правонарушений было зарегистрировано в Астане и Алматы: по 20 случаев в каждом из мегаполисов. Далее идут Алматинская (19 случаев), Актюбинская (18), Туркестанская (17) и Костанайская (15) области.

Большая часть, а именно 95,8%, медицинских уголовных правонарушений были связаны с ненадлежащем выполнением профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками. С начала года зарегистрировали 203 таких правонарушения — на 2% больше, чем годом ранее.

Ещё шесть правонарушений пришлось на незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность и незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, по одному случаю — на незаконное производство аборта, неоказание помощи больному и обращение с фальсифицированными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.