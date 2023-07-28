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pxhere.com Сегодня, 12:29
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Сегодня, 12:29
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Фото: pxhere.com

Количество рейсов между Казахстаном и Катаром увеличат

Между Казахстаном и Катаром увеличивается количество рейсов. Об этом договорились авиационные власти двух стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации. 

В результате переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании, который увеличивает количество разрешённых рейсов с 21 до 38 в неделю:

  • с семи до 14 рейсов в неделю между городами Астана и Доха с каждой стороны;
  • с семи до 14 рейсов в неделю между городами Алматы и Доха с каждой стороны;
  • с семи до 10 грузовых рейсов в неделю с каждой стороны, включая пятую степень "свободы воздуха".

На основе достигнутых договорённостей, авиакомпания Qatar Airways до конца текущего года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы - Доха с одного до двух раз в день (с семи до 14 рейсов в неделю).

Также, в середине 2024 года авиакомпания планирует открыть авиасообщение по маршруту Астана - Доха.

В настоящее время авиакомпания Qatar Airways на рейсах по направлению в Казахстан использует широкофюзеляжные воздушные суда типа "Боинг-787 Дримлайнер".

"В ходе переговоров авиакомпания сообщила, что будет увеличивать использование данных типов воздушных судов на рейсах в Республику Казахстан. Увеличение количества рейсов между Казахстаном и Катаром позволит ускорить развитие туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 12:29
195
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