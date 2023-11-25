Количество пользователей онлайн-банкинга превысило 22 млн

Количество активных пользователей онлайн-сервисов банков страны продолжает расти из года в год. Если в начале 2022 года их количество составляло 19,3 млн, то сейчас оно уже превышает 22 млн, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

В целом наиболее востребованным способом совершения безналичных операций среди казахстанцев является именно мобильный банкинг. Сразу 9 из 10 безналичных операций проводится онлайн.

В первом полугодии 2023 года доля онлайн-операций в общей структуре безналичных операций составила 74% по количеству и 86% по объёму. Каждый день посредством цифрового банкинга в среднем проводилось 21,3 млн операций на общую сумму 297,7 млрд тенге.

Увеличение проникновения банковских услуг онлайн идёт параллельно росту цифровой грамотности населения страны. По данным обследования Бюро национальной статистики АСПиР РК, уровень цифровой грамотности населения РК в возрасте от 6 до 74 лет увеличился с 87% в 2021 году до 88% в 2022-м.

В региональном разрезе самый высокий уровень цифровой грамотности был зафиксирован в мегаполисах — Астане (95%) и Алматы (94%).

В топ-5 также вошли Алматинская (92%), Улытауская (92%) и Костанайская (91%) области.