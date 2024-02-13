Когда заработает упрощённый налоговый режим для таксистов в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что для формализации деятельности и обеспечения социальной защиты лиц, занятых на платформах, планируется ввести упрощённый налоговый режим с фиксированной процентной ставкой в 4%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сегодня операторы интернет-платформ удерживают у водителей такси 21% от выручки. После введения поправок компании снимут все свои налоги и платформенный работник будет оплачивать лишь эти 4%. Цифровая платформа самостоятельно будет распределять этот платёж между Единым накопительным пенсионным фондом, Фондом медицинского страхования, Государственным фондом социального страхования и государственным бюджетом.

Министр отметила, что для апробации механизма с прошлого года совместно с Яндекс.Такси реализуется пилотный проект, в котором участвуют более четырёх тысяч водителей.

"Проект даёт очень хорошие результаты. Яндекс брал на себя обязательства перевести сервера, интегрироваться с информационными системами и дать возможность непосредственно регистрироваться индивидуальными предпринимателями без походов в органы госдоходов. Сегодня это всё реализуется. В дальнейшем мы планируем зайти с проектами законов для того, чтобы унифицировать иной налоговый режим для них. Первоначальная договорённость была, что мы начнём с 4% как нагрузку для индивидуальных предпринимателей по 1% в каждый внебюджетный фонд и 1% в бюджет", - проинформировала Жакупова.

Также глава ведомства отметила, что в планах довести этот показатель до 8% и расшить сферы занятости.