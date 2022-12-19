Когда закон о первом президенте утратит силу, рассказал Канат Мусин

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При каких обстоятельствах закон о первом президенте утрачивает силу, прокомментировал министр юстиции Канат Мусин в кулуарах совместного заседания палат Парламента, передаёт BaigeNews.kz.

"Закон утрачивает силу постановлением Парламента. Парламент у нас принимает законы. Для того, чтобы закон о первом президенте утратил силу, должны быть соответствующие постановления и соответствующий закон должен быть принят", - сказал Канат Мусин.

Правительство пока не разрабатывает постановление.

"У нас достаточно других вопросов, которые касаются благосостояния населения и тех задач, которые поставил президент в своем послании.

Мы работаем над этим", - ответил министр.

Ранее из Конституции Казахстана в процессе референдума изъяты все упоминания о заслугах Елбасы.