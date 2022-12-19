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  • Когда закон о первом президенте утратит силу, рассказал Канат Мусин
inbusiness.kz 19 Декабря, 12:34
2814
19 Декабря, 12:34
2814
Фото: inbusiness.kz

Когда закон о первом президенте утратит силу, рассказал Канат Мусин

При каких обстоятельствах закон о первом президенте утрачивает силу, прокомментировал министр юстиции Канат Мусин в кулуарах совместного заседания палат Парламента, передаёт BaigeNews.kz.

"Закон утрачивает силу постановлением Парламента. Парламент у нас принимает законы. Для того, чтобы закон о первом президенте утратил силу, должны быть соответствующие постановления и соответствующий закон должен быть принят", - сказал Канат Мусин.

Правительство пока не разрабатывает постановление.

"У нас достаточно других вопросов, которые касаются благосостояния населения и тех задач, которые поставил президент в своем послании.
Мы работаем над этим", - ответил министр.

Ранее из Конституции Казахстана в процессе референдума изъяты все упоминания о заслугах Елбасы. 

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#политика #Назарбаев
Жадра Жулмухаметова Журналист
19 Декабря, 12:34
2814
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