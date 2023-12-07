Когда я получал права, таких возможностей не было - Мусин проверил работу спецЦОНа

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, получив жалобы от желающих сдать на права казахстанцев, решил сам проехать в спецЦОН и проверить, как всё работает, передаёт BaigeNews.kz.

"В последние дни начал получать сообщения в социальных сетях о новых правилах сдачи практического экзамена по вождению. Решил сам съездить и проверить. Во-первых, мы уделяем особое внимание усовершенствованию процедур проведения теоретических экзаменов. Опыт предыдущих решений дал понимание, что участие сторонних организаций не влияет положительно на исключение коррупционных рисков, так как были случаи, когда представители данных организаций сами оказывались участниками коррупционных схем", - сообщил он.

Для исключения коррупционных правонарушений при сдаче теоретических экзаменов с 16 октября запущено собственное программное обеспечение "ПДД 3.0", позволяющее идентифицировать личность кандидата по биометрии, сканировать в режиме реального времени аудио и видеопотоки, контролировать нахождение третьих лиц в экзаменационном классе и излишние движения вокруг экзаменующего, а также проводить контроль надлежащего соблюдения сдачи экзамена путем видеонаблюдения и автоматизированной системой прокторинга.

"Процесс сдачи теоретического экзамена стал прозрачным благодаря трансляции экзаменационных классов в залах ожидания СпецЦОН и на youtube. Также внедрили регламентирование сроков и количества попыток для пересдачи экзаменов от 1 дня до 2 месяцев в зависимости от количества попыток, а также предусмотрено отстранение кандидатов, использующих запрещённые средства и непрошедших биометрическую идентификацию сроком от 3 до 6 месяцев", - утонил Мусин.

По новым правилам поддерживается интеграция АИС "Автошкола" с ИИС ЦОН для проверки свидетельств об окончании автошкол, для исключения фактов их подделки по мере готовности информационной системы АИС "Автошкола" со стороны МВД.

Помимо этого, предусмотрена возможность электронной подачи заявок на сдачу экзаменов, в том числе бронирование очереди, для исключения продажи мест в очередях и обеспечения равномерной нагрузки на инфраструктуру.

"Мы снизили требования для автодромов, в частности, площадь требуемого участка сокращена в три раза, с гектара до 0,3 гектара. Также изменены условия сдачи практического экзамена на автодромах. К примеру, исключены упражнения "Змейка", "Повороты на 90 градусов" и "Полоса разгона", упражнение "Пешеходный переход" перенесено в зону регулируемого перекрёстка, реализовано упражнение "Повороты на нерегулируемом перекрестке", - сообщил министр.

Кроме того, проходит запуск улучшенной версии ИИС ЦОН 2.0, который является единой точкой доступа для управления информацией по предоставлению госуслуг.