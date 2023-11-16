Когда в казахстанских школах обновят санузлы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане утвердили требования к школьным туалетам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.
По информации ведомства, стандарт вводится в действие с 1 января 2024 года как документ добровольного применения.
Важными элементами стандарта являются обязательные отдельные санитарные помещения для персонала, наличие туалетов для мальчиков и девочек на каждом этаже учебного заведения, а также кабины личной гигиены для девочек, что улучшит уровень безопасности обучающихся.
"Это и площадь, и нормативы санитарных узлов в зависимости от количества учащихся и требования к кабинкам, дозаторам мыла, урнам, электросушилкам, освещению, полам, стенам, дверям, водоснабжению, вентиляции, а также специальные инклюзивные требования для учащихся с особыми потребностями", - отметил Председатель КТРМ Куаныш Еликбаев.