Когда в казахстанских школах обновят санузлы

В Казахстане утвердили требования к школьным туалетам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

По информации ведомства, стандарт вводится в действие с 1 января 2024 года как документ добровольного применения.

Важными элементами стандарта являются обязательные отдельные санитарные помещения для персонала, наличие туалетов для мальчиков и девочек на каждом этаже учебного заведения, а также кабины личной гигиены для девочек, что улучшит уровень безопасности обучающихся.