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Когда в Казахстане внедрят 5G, сообщил Мусин

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BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 12:07
Сегодня, 12:07
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В Казахстане 5G планируют внедрить до конца 2026 года, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

"По республике операторы планировали до 2027 года покрыть все областные центры, но сейчас операторы связи пересматривают планы и хотят реализовать проект до конца 2026 года" - сообщил министр на брифинге в правительстве.

Он отметил, что это новая технология, и она пока не проникает до сельских населенных пунктов.

"Это в мире такое развитие идет. Пока стоит задача - покрыть областные центры и города республиканского значения. До конца этого года был план - установить 600-700 базовых станций, но операторы, выигравшие аукцион на 5G, эти планы изменили, и около 1 тысячи базовых станций будет установлено в городах Астана, Алматы и Шымкент", - сказал Багдат Мусин на брифинге в правительстве.

Министр уточнил, что в регионах они устанавливают всего по несколько базовых станций, чтобы население пробовало пользоваться новыми технологиями.

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