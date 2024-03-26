Когда в Казахстане стартует прием документов в первый класс

В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей.

"В соответствии с Законом РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей в лицеи и гимназии введено положение, запрещающее проведение экзаменов при зачислении в первый класс. Все дети, независимо от уровня подготовки, получат равные возможности. Эта инициатива направлена на уменьшение психологического напряжения у первоклашек, связанное с тестированием и собеседованиями", - отметила руководитель управления Комитета среднего образования Алия Чокушева.

Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz.

В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья – форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у – 3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук.