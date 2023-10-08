Когда в Астане откроют движение по новому мосту
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Аким столицы Женис Касымбек рассказал, когда откроется движение по новому мосту в Астане. Об этом градоначальник написал в своём Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
"Ознакомился с ходом строительства моста по проспекту Тауелсиздик. Планируем открыть движение по данному мосту в конце текущего месяца. Автомобильный мост — четырехполосный. Благоустройство завершим весной. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улицы Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и других", — написал Женис Касымбек.
Кроме того, в следующем году акимат планирует приступить к строительству еще одного моста — через реку Есиль по улице Кенесары, в районе университета КазГЮУ. Сейчас ведётся проектирование.
"Также в следующем году планируем приступить к строительству продолжения пр. Тауелсиздик до выхода на пр. Кабанбай батыра. Это позволит значительно снизить нагрузку на проспектах Мангилик ел, Кабанбай батыра, улицах Туркестан, Керей Жанибек хандар и Айтматова в новой части города. В прошлом году был открыт мост по Улы дала, построена улица А62 (на участке от улицы А91 до трассы Астана-Караганда). Это позволило разгрузить движение на нескольких улицах", — написал Женис касымбек.
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