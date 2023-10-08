Когда в Астане откроют движение по новому мосту

Аким столицы Женис Касымбек рассказал, когда откроется движение по новому мосту в Астане. Об этом градоначальник написал в своём Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Ознакомился с ходом строительства моста по проспекту Тауелсиздик. Планируем открыть движение по данному мосту в конце текущего месяца. Автомобильный мост — четырехполосный. Благоустройство завершим весной. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улицы Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и других", — написал Женис Касымбек.

Кроме того, в следующем году акимат планирует приступить к строительству еще одного моста — через реку Есиль по улице Кенесары, в районе университета КазГЮУ. Сейчас ведётся проектирование.