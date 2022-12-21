Когда в Алматинской области появится 5G

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Как горная местность и особенности географического ландшафта Алматинской области сказываются на качестве интернета и как часто жители на него жалуются? Когда в регионе появится 5G и наблюдается ли в регионе нехватка квалифицированных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий? На эти и другие вопросы корреспонденту BaigeNews.kz ответили в управлении цифровых технологий акимата Алматинской области.

90 процентов жителей области обеспечены мобильным широкополосным доступом в интернет

В современном информационном обществе происходит активное развитие информационных технологий, колоссальными темпами развивается глобальная сеть интернет, увеличивается число операторов и пользователей Сети, расширяется круг оказываемых услуг.

Сегодня использование сети интернет, а также информационных технологий в различных секторах экономики является незаменимой составляющей экономического развития страны. Активно используются в бизнесе, в частности в его маркетинговой деятельности, и существенно способствуют повышению его эффективности. Под влиянием интернета и цифровизации в целом меняются целые отрасли экономики (торговля, сектор государственных услуг, интернет-туризм и т.д.), способствует появлению и развитию новых каналов продаж, внедрение современных инновационных и эффективных бизнес моделей и изменение структуры операционных процессов.

Чаще всего население пользуется широкополосным интернетом от мобильных операторов связи, качество которого напрямую зависит от количества функционирующих базовых станций операторов, рельефа местности, метеорологических условий, топографических препятствий.

На сегодняшний день в области из 384 населенных пунктов области 346 обеспечены мобильным широкополосным доступом в интернет.

В силу естественных условий распространения радиоволн качество услуг может ухудшаться, прерываться, сопровождаться помехами или отсутствовать из-за неблагоприятных метеорологических условий, топографических препятствий (вблизи наземных и подземных жилых и нежилых строений, зданий, сооружений, а также внутри их рельефа и застройки), вблизи источников энергии, в туннелях, подвалах, из-за причин техногенного характера, из-за влияния специального технического оборудования для блокирования радиосигнала.

"Жалобы от населения на качество интернета поступают периодически, так как с каждым днем растёт количество потребляемого трафика, и наблюдается большая нагрузка на базовые станции мобильных операторов. Каждая жалоба прорабатывается с операторами связи, они проверяют обеспеченность указанной в жалобе территории интернетом и при необходимости проводят работы по расширению мощности базовой станции или включают в свои планы строительство дополнительных базовых станций. Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 29 Закона Республики Казахстан "О связи" операторы связи самостоятельно планируют и осуществляют развитие сетей связи. Расходы бюджета на данный вид услуг не предусмотрены в Бюджетном кодексе Республики Казахстан", — рассказали в управлении цифровых технологий акимата Алматинской области.

Средняя заработная плата IT-специалистов в Алматинской области составляет 343 тысячи тенге

По данным Центра развития трудовых ресурсов "Рынок труда Казахстана на пути к цифровой реальности" количество трудовых договоров с ИКТ специалистами в области составляет 2300 единиц со средней заработной платой 343 тысячи тенге.

"Для обеспечения отрасли информационно-коммуникационных технологий квалифицированными кадрами увеличен набор студентов в колледжи по IT-направлениям. Так, всего в текущем году в колледжах области по IT специальностям закончили 374 выпускника — это 166 процентов от плана в Национальном проекте", — рассказали в управлении цифровых технологий.

Кроме того, согласно Национальному проекту "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" в 2023 году планируется открыть в области одну современную школу программирования. Для этого совместно с международным технопарком Astana Hub рассматривается вопрос финансирования через программу Tech Orda. Это программа, направленная на развитие человеческого капитала в IT-сфере. Программа предоставляет финансирование на обучение физических лиц в области IT, стимулируя развитие кадров и образовательных учреждений. В рамках программы участниками являются школы программирования и студенты.

5G в Алматинской области появится в 2023 году

Согласно дорожной карте министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан по запуску мобильной связи пятого поколения на территории страны областные центры планируется обеспечить связью 5G в 2023 году.

Алматинская область имеет огромный потенциал для развития сферы информационно-коммуникационных технологии. Во-первых, это человеческие ресурсы, в области проживает около 1,5 миллиона человек. Во-вторых, это географическое расположение к крупнейшему мегаполису страны, 188 населенных пунктов области входят в Алматинскую агломерацию.

Комплексной цифровизацией будут охвачены практически все сферы, особенно:

В рамках эталонного стандарта умных городов в городе Конаев будет реализован ряд проектов для улучшения качества жизни, эффективности городского функционирования и услуг. Внедрение цифровых решений в сфере туризма. Развитие цифровых проектов и стартапов совместно с вузами и бизнесом. Развитие инфраструктуры связи и интернета. Автоматизации бизнес-процессов отраслей развития области.

Напомним, в Алматинской области сфера цифровизации развивается в соответствии с национальным проектом "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" и эталонным стандартом "умных городов". Достижение индикаторов, предусмотренных национальным проектом осуществляется в рамках утвержденной дорожной карты по реализации на 2021-2025 годы.

По итогам 10 месяцев текущего года в рамках утвержденной дорожной карты по реализации Национального проекта достигнуто исполнение шести годовых показателей: количество квалифицированных кадров в сфере ИКТ; доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth; доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом; уровень оснащения полиции цифровыми инструментами; доля инновационно активных предприятий; доля оцифрованных земельных данных.