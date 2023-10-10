"Когда уезжает очередная семья, сердце болит": с карты Костанайской области исчезнут 25 сел

Решением костанайского областного маслихата из-за малочисленности жителей они будут упразднены

Большинство из них – в Карабалыкском районе, граничащем с Челябинской областью Российской Федерации. Здесь сразу девять населенных пунктов лишат их статуса и присоединят к ближайшим селам. Почему принято такое решение, и каково это – жить в поселке без названия и перспектив, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Останется только стела

Село Тасты-Озек Карабалыкского района находится в 40 км от райцентра. Жизнь здесь словно остановилась. Официально в поселке проживает 44 человека, но по факту, говорят местные жители, и того меньше. Вокруг населенного пункта – пшеничные поля, пастбища и березовые рощи, а в самом селе – несколько крепких домов, чьи жители занимаются животноводством. Остальные дома пустуют, а колорита постапокалипсиса добавляет разрушенная трехэтажная школа.

Есть в Тасты-Озеке две главные достопримечательности. Одна из них – простая, но основательная стела с названием поселка, а вторая – пункт раздачи воды. Стелу за собственные средства установил пенсионер Адильхан Ержанов. Он живет в Тасты-Озеке более 40 лет и по местным меркам считается богатым человеком – держит КРС и лошадей, заготавливает сено, продает мясо и молочную продукцию. Стелу решил сделать, чтобы увековечить славное прошлое поселка, в котором в советское время насчитывалось около 90 домов. Была школа, магазины, регулярное автобусное сообщение. Несмотря на то, что в скором времени Тасты-Озека на карте Костанайской области не будет, пенсионер переезжать не собирается.

"Закону надо подчиняться, ну, что я один могу сделать? Будем с супругой жить здесь до конца, все же это наша родная земля. Сейчас стало даже легче, потому что подвозят питьевую воду, частично сделали дорогу к поселку. Мы ни на кого не обижаемся, сами выбрали такую жизнь", - говорит пенсионер.

Его супруга Сулушаш Ержанова родилась в этом поселке. Говорит, крепкое некогда колхозное хозяйство начало разваливаться в 90-х годах. Землю вокруг выкупили частники, а местные жители остались без сельхозтехники и без работы. Тогда и начался массовый отток населения, а в начале 2000-х годов из-за малочисленности детей школу закрыли. Это и стало точкой отсчета на пути к вымиранию славного некогда поселка.

"Обе наши дочери живут и работают в райцентре, потому что детей надо учить, а здесь школы нет. Есть в Тасты-Озеке две молодые семьи, но и они собираются уезжать из-за отсутствия перспектив. Трудоустроиться тоже негде, один односельчанин работает в лесхозе, второй ездит за 12 км на работу, а остальные занимаются животноводством. Конечно, когда уезжает очередная семья, сердце болит. Но что ты им скажешь? А мы здесь останемся до конца жизни", - говорит Сулушаш Ержанова.

Аким Бурлинского сельского округа Алмат Сагынбек рассказал, что несмотря на бесперспективность Тасты-Озека, в 2021 году здесь установили пункт раздачи воды. В этом году провели уличное освещение на солнечных батареях, сделали средний ремонт 12 км дороги, ведущей к поселку.

"Село Тасты-Озек после упразднения станет улицей села Бурли, что в нескольких десятках км отсюда. Даже если здесь останется один двор, будем поддерживать. Зимой чистить дороги, направлять по графику медработника", - сообщил Алмат Сагынбек.

Работа есть, перспектив нет

А вот в селе Первомайское, также попавшее под упразднение, сложилась удивительная ситуация. Работы здесь хоть отбавляй: местные аграрии не могут найти кадры. Только вот трудиться некому: в селе проживает 29 человек, из которых 70 процентов – люди пенсионного возраста.

Надежда Свинарева живет в Первомайском уже как 40 лет. Говорит, что жаловаться особо не на что. Дети живут в райцентре, а у Надежды на руках престарелые родители, потому оставить насиженное место она не может. Да и пойти, собственно, некуда.

"А где жить, кто нас где ждет? А здесь хотя бы скотину держим. Раньше женщины доярками работали. Поселок хороший, большой был. Люди добрые. Дворов 80 было, детей много в каждом доме. Когда младшая дочь пошла в 1 класс, у них 17 детей было, так много на селе встретишь нечасто. А сейчас в поселке ни одного ребенка. Одни пенсионеры в основном", - рассказывает женщина.

Людмила Куликова и вовсе живет одна. Говорит, что несмотря на удручающую картину вокруг, всем довольна. Только вот магазина на селе нет, приходится ехать в соседний населенный пункт, нанимать такси. Поездка обходится в 3000 тенге, поэтому в магазин наведываются редко, в основном раз в месяц после получения пенсии.

Аким Орнекского сельского округа Уразкан Калдаманов подтвердил, что отсутствие социальных объектов сильно усложняет жизнь. Бизнес идти в бесперспективное село, где живет несколько десятков человек, не хочет.

"Стоят пустые дома, но кто сюда приедет? И дорога вроде бы есть, и работа для тех, кто хочет. Два ТОО поблизости занимаются сельским хозяйством, им нужны работники, но из-за отсутствия социальных объектов привлечь в Первомайское трудоспособное население тяжело. В первую очередь школы нет. Автобусного сообщения тоже нет. Поэтому людям приходиться пользоваться такси, а это 10 тысяч тенге до райцентра Карабалык", - сетует Уразкан Калдаманов.

Как и многие другие, Первомайское начало разваливаться в 90-е годы. Село умирало медленно, а потому новость об упразднении местные жители встретили, как что-то неизбежное.

"Мы объяснили, что для жителей никаких неудобств из-за упразднения не будет. Свет, вода будут по-прежнему подаваться сюда, дороги чистится. Возможно, со временем в Первомайское ждет судьба поселка Консор, который был расположен рядом. Его упразднили в 2011 году и сейчас там никого не осталось", - задумчиво говорит аким сельского округа.

Рядом с Первомайским есть еще одно село, попадающее под упразднение. Это Каракопа, население которого составляет 25 человек. Пенсионерка Мария Тетеря живет здесь уже 57 лет. Говорит, что рада бы и уехать, только вот некуда - денег на покупку жилья в другом населенном пункте у нее нет. Пожилая женщина считает, что Каракобу спасти можно было, если бы приехали по программе переселения семьи из трудоизбыточных регионов страны. Только вот никто в маленькое бесперспективное село ехать не хочет.

"Говорят, звали людей с юга Казахстана у нас поселиться, ведь так много вокруг хороших домов, построенных в 80-е годы. Только ехать никто не стал. Поэтому дома потихоньку разбирают и ломают, а как только оставшиеся пенсионеры помрут, поселка не станет", - считает Мария Тетеря.

Упразднить нельзя оставить

В Карабалыкском акимате сообщили, что по закону об административном территориальном устройстве Республики Казахстан к селам относятся населенные пункты с численностью населения не менее 50 человек. Поселение, где население составляет менее 50 человек, упраздняется и включается в состав близлежащего населенного пункта.

"Нами был проведен анализ на предмет возможного упразднения самостоятельных сел, учитывая их расположение, численность и границы. В ходе проведенного мониторинга установлены населенные пункты, где численность населения на протяжении трех лет составляет менее 50 человек и имеет тенденцию к уменьшению. В Карабалыкском районе это 9 населенных пунктов", - сообщила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования акимата Карабалыкского района Алия Сеитова.

Вопрос упразднения, по информации акимата, не потребует финансовых затрат, а также не ущемит прав жителей данных населенных пунктов. Алия Сеитова говорит, что во всех селах акимами округов были проведены сходы с населением и на открытом голосовании местные жители поддержали упразднение.

"У нас идет тенденция, что государство вкладывается в те села, где имеется перспектива развития. Это центральные административные центры, спутниковые, опорные, приграничные села. Последние, кстати, не подлежат упразднению, даже если население в них составляет менее 50 человек. Таких приграничных сел в нашем районе насчитывается девять", - отметила Алия Сеитова.

Пресс-секретарь акима области Жуматай Какимжанов подтвердил, что вопрос упразднения того или иного поселка тщательно изучался. Всего в регионе имеется 517 сельских населенных пункта, а под упразднение попадают только те, где в течение трех и более лет живут менее 50 человек и наблюдается дальнейший отток. К примеру, в Сарыкольском районе в селе Мелитополь проживает 11 человек, а в Карабалыкском районе в селе Карашоколь - 19 человек.