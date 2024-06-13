Когда рассмотрят петицию по возврату прежнего часового пояса в Казахстане
Сегодня, 14:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:10Сегодня, 14:10
100Фото: Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах Сената рассказал, когда рассмотрят петицию про возврат прежнего часового пояса в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Правительство теперь обязано рассмотреть эту петицию (ее подписали более 50 тыс. казахстанцев - прим. ред.), это процедурный вопрос и это закон. Соответствующая рабочая группа собирается? и мы эту петицию будем рассматривать с привлечением автора пецитии, активных экспертов и с той, и с этой стороны, ученых, прежде всего, и чиновников. У нас 40 дней на рассмотрение этой петиции, поэтому в ближайшее время вы результат получите. Решение которое примут на рабочей группе, такое решение мы будем дальше двигать", - сказал Жумангарин.
Самое читаемое
- КТЖ грозит дефолт и банкротство - Алихан Смаилов
- Мужчина с внуком погибли из-за упавшего на них дерева
- 9 млрд тенге выделили на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу
- Токаеву рассказали о строительстве парогазовой электростанции в Туркестанской области
- Еще один банк появитcя в Казахстане