Когда рассмотрят петицию по возврату прежнего часового пояса в Казахстане

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах Сената рассказал, когда рассмотрят петицию про возврат прежнего часового пояса в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Правительство теперь обязано рассмотреть эту петицию (ее подписали более 50 тыс. казахстанцев - прим. ред.), это процедурный вопрос и это закон. Соответствующая рабочая группа собирается? и мы эту петицию будем рассматривать с привлечением автора пецитии, активных экспертов и с той, и с этой стороны, ученых, прежде всего, и чиновников. У нас 40 дней на рассмотрение этой петиции, поэтому в ближайшее время вы результат получите. Решение которое примут на рабочей группе, такое решение мы будем дальше двигать", - сказал Жумангарин.