Когда начнут принимать заявки на трудоустройство по программе "Жасыл ел" в Астане

По программе "Жасыл ел" в Астане планируют трудоустроить на лето 4 200 молодых людей. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций города рассказал руководитель Управления по вопросам молодёжной политики Самат Ибраев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Проект реализуется с 2005 года с целью воспитания у подростков чувства защиты окружающей среды, а также побуждения к труду.

Главным условием программы является возраст - участвовать могут школьники, студенты и безработная молодежь от 14 до 35 лет.

"В прошлом году в летнее время было трудоустроено 4 200 молодых людей, в этом году также планируется трудоустроить 4 200 подростков. Молодёжь обеспечивается заработной платой в размере 64 тысячи тенге и специальной формой "Жасыл ел". Школьники, чтобы работать по проекту, должны обратиться к социальному педагогу в учебном заведении", - рассказал Самат Ибраев.

Подростки в возрасте 14-17 лет привлекаются на работы, не превышающие четырёх часов в день. Они будут заниматься уборкой в столичных парках, озеленением школьных дворов.

Приём заявок начнётся с 31 мая по адресу: улица Сокпакбаева, 14/4 ВП 13.