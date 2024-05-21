Когда кульсаринцы получат компенсацию за погибший от паводков скот

Кульсаринцам, чей скот пострадал при паводках, выплатят денежные компенсации до конца мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Отметим, что начиная с 20 мая 2024 года первым 23 владельцам погибших животных была выплачена компенсация на общую сумму 25,6 млн тенге.

"Оставшимся 78 жителям, чей скот пострадал при паводках, денежные компенсации будут выплачены до конца текущего месяца. Общая сумма выплат составляет 93,7 млн тенге", - заключил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Нуртас Куатбаев.

Всего в отдел предпринимательства и сельского хозяйства поступило 101 заявление от жителей, чей скот пострадал при паводках.

Всего при паводках в Жылыойском районе пострадало 876 голов мелкого и крупного рогатого скота.

В их числе:

- 93 голов КРС,

- ⁠697 голов МРС,

- ⁠55 голов лошадей,

- ⁠31 голов верблюдов

- ⁠532 голов домашней птицы.