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Когда казахстанцы смогут потратить цифровые тенге

Сегодня, 02:40
АВТОР
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nationalbank.kz Сегодня, 02:40
Сегодня, 02:40
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Фото: nationalbank.kz

В Казахстане в ноябре 2023 года будет запущен первый этап внедрения цифрового тенге. Об этом председатель Национальной платёжной корпорации РК Бинур Жаленов рассказал в интервью Kazinform, передаёт BaigeNews.kz.

На первом этапе планируется протестировать цифровой тенге в следующих проектах. 

"Совместно с акиматом Алматы стартует пилотный проект "цифровых ваучеров" для школьного питания на базе смарт-контрактов цифрового тенге. Благодаря этому родители получат возможность видеть, когда и как питаются их дети в школах. Кроме того, сократится нагрузка отчётности для операторов школьных столовых и повысится прозрачность и эффективность государственного расходования. Также совместно с международными платёжными системами запускаются карты с привязкой к счету в цифровых тенге – это позволит гражданам тратить, снимать наличные деньги и делать операции в цифровых тенге так же удобно, как и сейчас", - сказал Бинур Жаленов.

Итоги проекта будут подведены в декабре 2023 года. Цифровой тенге будет внедряться поэтапно в три фазы до конца 2025 года. 

"Открывать счета, расплачиваться, переводить и делать иные операции с цифровым тенге потребители смогут через существующую инфраструктуру – мобильные приложения участников платёжного рынка, банковские карты, NFC, QR и т.д", - сказал Жаленов.

Потребители могут пользоваться цифровыми тенге по своему желанию по аналогии с наличными и безналичными деньгами.

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