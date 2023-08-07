Когда и где откроют школьные ярмарки в Астане
Сегодня, 21:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:05Сегодня, 21:05
110Фото: сайт акимата Астаны
Школьные ярмарки начнут работать с 12 августа на пяти локациях в Астане. Свою продукцию на них представят отечественные товаропроизводители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Располагаться торговые ряды будут по адресам:
- парковка цирка в районе Нура;
- парковка ТД "Аймактау", перед ТД "Тулпар" в районе Байконыр;
- аллея Demalys Promenade, улица Косшыгулулы, 14 в районе Сарыарка;
- парковка Ботанического сада в районе Есиль;
- проспект Абылай хана, 20А в районе Алматы.
Работать ярмарки будут каждые субботу и воскресенье до конца месяца - 12, 13, 19, 20, 26, 27 августа.
"Места для предпринимателей предоставляются на безвозмездной основе при условии приемлемых цен для покупателей. Акиматами районов ведётся работа по обеспечению участников необходимой инфраструктурой (торговыми палатками, столами и стульями) и примерочными зонами для покупателей", - отметили в городской администрации.
Самое читаемое
- Жители аула с большим оттоком населения обратились к акиму области
- Солдат из Казахстана перепел Димаша Кудайбергена
- Пришел, увидел, задушил: Асу Алмабаев досрочно выиграл дебютный бой в UFC
- Два трупа и ребёнка в коляске обнаружили на дороге полицейские СКО
- Ладу Дэнс госпитализировали после ДТП в Москве