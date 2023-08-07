Когда и где откроют школьные ярмарки в Астане

Школьные ярмарки начнут работать с 12 августа на пяти локациях в Астане. Свою продукцию на них представят отечественные товаропроизводители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Располагаться торговые ряды будут по адресам:



парковка цирка в районе Нура; парковка ТД "Аймактау", перед ТД "Тулпар" в районе Байконыр; аллея Demalys Promenade, улица Косшыгулулы, 14 в районе Сарыарка; парковка Ботанического сада в районе Есиль; проспект Абылай хана, 20А в районе Алматы.

Работать ярмарки будут каждые субботу и воскресенье до конца месяца - 12, 13, 19, 20, 26, 27 августа.