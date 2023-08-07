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Когда и где откроют школьные ярмарки в Астане

Сегодня, 21:05
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сайт акимата Астаны Сегодня, 21:05
Сегодня, 21:05
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Фото: сайт акимата Астаны

Школьные ярмарки начнут работать с 12 августа на пяти локациях в Астане. Свою продукцию на них представят отечественные товаропроизводители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Располагаться торговые ряды будут по адресам:

  1. парковка цирка в районе Нура;
  2. парковка ТД "Аймактау", перед ТД "Тулпар" в районе Байконыр;
  3. аллея Demalys Promenade, улица Косшыгулулы, 14 в районе Сарыарка;
  4. парковка Ботанического сада в районе Есиль;
  5. проспект Абылай хана, 20А в районе Алматы.

Работать ярмарки будут каждые субботу и воскресенье до конца месяца - 12, 13, 19, 20, 26, 27 августа.

"Места для предпринимателей предоставляются на безвозмездной основе при условии приемлемых цен для покупателей. Акиматами районов ведётся работа по обеспечению участников необходимой инфраструктурой (торговыми палатками, столами и стульями) и примерочными зонами для покупателей", - отметили в городской администрации.

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