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Когда "АрселорМиттал Темиртау" передадут новому инвестору, сообщил Смаилов

Сегодня, 15:15
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
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Фото: BaigeNews.kz

Решение о новом акционере "АрселорМиттал Темиртау" примут до конца ноября. Об этом на брифинге в сенате сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, акционером будет казахстанский инвестор.

"Мы сейчас над этим работаем. Ставили дедлайн - до конца ноября завершить эту сделку. На следующей неделе, думаю, завершим и после этого вас проинформируем. Хочу ещё раз обратить внимание на то, что для выкупа предприятия бюджетные средства не будут использованы, будут привлечены средства инвесторов", - сказал Смаилов.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что решение по предприятию будет озвучено до 30 ноября.

 "Должны быть подписаны все соответствующие документы между АМТ и национальным инвестором. После этого будет разработана программа реанимации предприятия. Главная задача - это улучшения в области промышленной безопасности, потому что нет ничего важнее жизни людей", - отметил он.

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