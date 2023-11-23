Когда "АрселорМиттал Темиртау" передадут новому инвестору, сообщил Смаилов
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Решение о новом акционере "АрселорМиттал Темиртау" примут до конца ноября. Об этом на брифинге в сенате сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, акционером будет казахстанский инвестор.
"Мы сейчас над этим работаем. Ставили дедлайн - до конца ноября завершить эту сделку. На следующей неделе, думаю, завершим и после этого вас проинформируем. Хочу ещё раз обратить внимание на то, что для выкупа предприятия бюджетные средства не будут использованы, будут привлечены средства инвесторов", - сказал Смаилов.
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что решение по предприятию будет озвучено до 30 ноября.
"Должны быть подписаны все соответствующие документы между АМТ и национальным инвестором. После этого будет разработана программа реанимации предприятия. Главная задача - это улучшения в области промышленной безопасности, потому что нет ничего важнее жизни людей", - отметил он.
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