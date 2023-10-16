  • 16 Октября, 17:52
  • BAIGENEWS

Когда алматинский апорт официально станет казахстанским брендом

Сегодня, 16:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
plants.kz Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14
159
Фото: plants.kz

Министр юстиции РК Азамат Ескараев рассказал о том, когда закончится процесс регистрации алматинского апорта в качестве казахстанского бренда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты напомнили главе Минюста, что еще в 2019 году президент Казахстана указал, что нужно работать над тем, чтобы сделать алматинские яблоки сорта апорт международным брендом, и поинтересовались, какая работа ведётся ведомством в этом направлении.

"Мы проработали вопросы с соответствующей ассоциацией производителей апорта, они уже подали соответствующую заявку в органы юстиции для регистрации алматинкого апорта как географического указателя", - сообщил в ответ министр юстиции Азамат Ескараев.

Однако, по его словам, процесс может занять некоторое время.

"Там сроки немножко длительные. Связанные с интеллектуальной собственностью вопросы быстро не решаются. Где-то по истечению четырёх месяцев зарегистрируем уже в Казахстане алматинский апорт как казахтсанский бренд, и потом соответствующая Ассоциация будет собирать документы для того, чтобы подать на защиту и на регистрацию алматинского апорта как географического указателя на международной арене", - заявил министр.

Самое читаемое

Наверх