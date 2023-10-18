Коек для больных корью не хватает в инфекционной больнице в Актобе

В Актюбинской области растёт число заболевших корью. Инфекционная больница переполнена. Решено госпитализировать пациентов в санаторий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

C февраля в регионе корью заболели 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей.

Такого числа больных корью в регионе не было давно, говорит главный инфекционист области Мейрамбек Курмангазин.

"В инфекционной больнице находится 81 пациент: 68 детей и 13 взрослых. Мест 75. Поэтому с 18 октября больных корью начали госпитализировать в санаторий "Чайка" за городом. Там подготовили 80 мест", - рассказал руководитель Управления здравоохранения Рустем Исаев.

Пациенты с лёгкой формой кори лечатся амбулаторно. В стационар госпитализируют с температурой и осложнениями в виде пневмонии, бронхита, отита. 15 пациентов находятся в стационарах в Байганинском, Мугалжарском и Иргизском районах. В каждом по четыре-пять заболевших. Большая часть из них не была привита.

В области идёт активная вакцинация против кори. Из республиканского бюджета на это выделили 90 миллионов тенге. Регион получил 30 тысяч доз вакцин. Прививают жителей до 30 лет и медработников до 55 лет, не получавших ранее вакцину против кори.