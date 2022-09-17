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КГА МИИР РК Сегодня, 04:20
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Фото: КГА МИИР РК

Код столичного аэропорта NQZ менять не будут - Мининдустрии

После официального переименования Нур-Султана трёхбуквенный код аэропорта столицы NQZ менять не будут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"Код столичного аэропорта NQZ остаётся. Вопрос о переименовании не стоит в данный момент", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. 

16 сентября депутаты Парламента приняли конституционные поправки, предусматривающие в том числе переименование столицы Казахстана. Ей вернут прежнее название - Астана. Теперь поправки должен утвердить президент страны.

Код международного аэропорта Nursultan Nazarbaev был изменён с TSE на NQZ в июне 2020 года.

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин заверил, что изменение названия столицы не обязывает граждан менять документы, удостоверяющие личность. 

"Документы будут действительны с прежним названием столицы, нет необходимости срочно менять документы. Если будет указано прежнее название столицы, всё равно документы будут считаться действительными", - сказал Канат Мусин.

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#переименование #Астана #аэропорт #переименование столицы
Сегодня, 04:20
76
Журналист
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