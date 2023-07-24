КНБ задержали группу, помогавшую школьникам обмануть систему на ЕНТ

Фото: КНБ РК

Работников организации, ответственной за проведение ЕНТ и оценки знаний педагогов (ОЗП) подозревают в незаконной помощи абитуриантам и учителям, передаёт BaigeNews.kz.

Факты выявили сотрудники департаментов КНБ и прокуроры в Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.

"Имея доступ к серверному оборудованию и другим информационным ресурсам, подозреваемые лица с использованием специальных программ удалено подключались к интересующим компьютерам абитуриентов, педагогов и оказывали им содействие в получении высоких результатов тестирования за денежное вознаграждение", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

19 июля задержаны три основных фигуранта. При проведении обысков обнаружены и изъяты технические устройства и программы, обеспечивающие удалённое подключение, деньги и другие вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по статьям 207 ("Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций") и 210 ("Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов") Уголовного кодекса РК.

В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

В 2022 году КНБ за аналогичные преступления к уголовной ответственности привлекли шесть человек.