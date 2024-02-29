КНБ задержал жителя Шымкента по подозрению в пропаганде терроризма
Сегодня, 09:17
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Сегодня, 09:17Сегодня, 09:17
114Фото: КНБ РК
Комитет национальной безопасности РК при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержал жителя Шымкена, передает BaigeNews.kz.
Как сообщили в КНБ,мужчина был задержан 28 февраля. Его подозреваются в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.
По материалам следствия, ранее задержанный длительное время проживал в одной из стран дальнего зарубежья, где был вовлечен в радикальную идеологию.
Как отметили в комитете, сейчас проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного Кодекса. Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.