КНБ задержал жителя Шымкента по подозрению в пропаганде терроризма

Комитет национальной безопасности РК при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержал жителя Шымкена, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в КНБ,мужчина был задержан 28 февраля. Его подозреваются в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.

По материалам следствия, ранее задержанный длительное время проживал в одной из стран дальнего зарубежья, где был вовлечен в радикальную идеологию.

Как отметили в комитете, сейчас проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного Кодекса. Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.