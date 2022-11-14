КНБ задержал участника трансграничной преступной группировки в РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

Канал незаконой миграции через границу Казахстана организовала трансграничная преступная группировка. Сотрудники КНБ задержали одного из её участников с поличным, передаёт BaigeNews.kz.

"21 октября департаментом пограничной службы КНБ РК по Туркестанской области во взаимодействии с органами прокуратуры пресечена деятельность трансграничной преступной группировки, специализировавшейся на организации каналов незаконной миграции через государственные границы Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Российской Федерации лиц, имеющих ограничение на пересечение границы. Задержан иностранный гражданин при получении им 700 000 тенге за оказание услуг противоправного характера", - сообщили в КНБ.

В отношении иностранца и других членов преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции).

Задержанный помещён под стражу.