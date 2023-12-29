КНБ задержал радикала в области Абай
Сегодня, 14:30
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Сегодня, 14:30Сегодня, 14:30
78Фото: КНБ
Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Он подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.
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