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КНБ задержал иностранцев, подозреваемых в пропаганде терроризма

Сегодня, 09:13
АВТОР
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КНБ Сегодня, 09:13
Сегодня, 09:13
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Фото: КНБ

В Алматы по подозрению в пропаганде терроризма задержаны два иностранца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

"По данным следствия, ранее они длительное время проживали за рубежом, где были вовлечены в радикальную религиозную идеологию. В Казахстан прибыли в текущем году, постоянной работы не имели", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

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