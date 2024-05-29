КНБ задержал иностранцев, подозреваемых в пропаганде терроризма

В Алматы по подозрению в пропаганде терроризма задержаны два иностранца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

"По данным следствия, ранее они длительное время проживали за рубежом, где были вовлечены в радикальную религиозную идеологию. В Казахстан прибыли в текущем году, постоянной работы не имели", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.