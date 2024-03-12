КНБ задержал членов преступной группировки

КНБ заявил о задержании членов преступной группировки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"27 февраля текущего года Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры по подозрению в вымогательстве задержаны 2 жителя Акмолинской области. По материалам следствия, они при покровительстве зарубежных так называемых "воров в законе" занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей, попытавшись тем самым установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны "Бурабай", - говорится в сообщении.

К слову, в ходе обысков у фигурантов дела изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства.