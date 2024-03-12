КНБ задержал членов преступной группировки
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КНБ заявил о задержании членов преступной группировки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"27 февраля текущего года Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры по подозрению в вымогательстве задержаны 2 жителя Акмолинской области. По материалам следствия, они при покровительстве зарубежных так называемых "воров в законе" занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей, попытавшись тем самым установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны "Бурабай", - говорится в сообщении.
К слову, в ходе обысков у фигурантов дела изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства.
"Проводится досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 194 Уголовного кодекса. С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в КНБ.
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