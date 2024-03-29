КНБ выиграл суд против Назарбаев Университета

КНБ Казахстана выиграл суд против Назарбаев Университета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CMN.kz.



Согласно информации из судебного кабинета, в университете должны были разработать аппаратно-программный комплекс для защиты сетевых ресурсов от потенциальных угроз. Договор между КНБ и Назарбаев Университетом был заключен 13 июля 2021 года. Срок исполнения – до конца 2023 года.

Требуемая КНБ неустойка за нарушение сроков составила 10% от общей стоимости договора (свыше 120 миллионов тенге).

Ответчики в суде не согласились с требованиями истца и указали, что "произвели все зависящие от них действия для надлежащего исполнения обязательств".

Специализированный межрайонный экономический суд Астаны вынес решение взыскать с Назарбаев Университета в доход государства пеню в 12 миллионов тенге и государственную пошлину в размере 361 162 тенге.

Решение суда может быть обжаловано.