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КНБ сообщил о задержании религиозного радикала

Сегодня, 12:25
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КНБ РК Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25
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Фото: КНБ РК

17 - летного жителя Атырауской области задержали по подозрению в пропаганде терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

"В ходе обыска у него изъяты материалы, представляющие интерес для следствия.Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса", - сообщили в КНБ.

В комитете отметили, что в 2023 году молодой человек был приговорен к двум годам ограничения свободы за аналогичное преступление.

"Несмотря на принятые процессуальные и профилактические меры, он продолжил противоправные действия. При этом, уголовная ответственность за террористические преступления наступает с 14 лет", - отметили в КНБ.

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