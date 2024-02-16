КНБ сообщил о задержании религиозного радикала
Сегодня, 12:25
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Сегодня, 12:25Сегодня, 12:25
125Фото: КНБ РК
17 - летного жителя Атырауской области задержали по подозрению в пропаганде терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.
"В ходе обыска у него изъяты материалы, представляющие интерес для следствия.Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса", - сообщили в КНБ.
В комитете отметили, что в 2023 году молодой человек был приговорен к двум годам ограничения свободы за аналогичное преступление.
"Несмотря на принятые процессуальные и профилактические меры, он продолжил противоправные действия. При этом, уголовная ответственность за террористические преступления наступает с 14 лет", - отметили в КНБ.
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