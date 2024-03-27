КНБ пресек ввоз контрабандных сигарет на 1 млрд тенге

Пограничной службой КНБ пресечен провоз контрабандного груза на казахстанско-кыргызской границе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

Товар провозился под видом продуктов питания и не имел сопроводительных документов.

"23 марта 2024 года в автомобильном пункте пропуска "Айша биби" Департаментом ПС по Жамбылской области выявлена крупная партия табачных изделий (сигареты), предварительная оценочная стоимость которых составляет более 1 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Задержанный груз передан по подследственности в Департамент экономических расследований для дальнейшего разбирательства.