  • 27 Марта, 17:59
  • BAIGENEWS

КНБ пресек ввоз контрабандных сигарет на 1 млрд тенге

Сегодня, 16:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 16:47
Сегодня, 16:47
100
Фото: gov.kz

Пограничной службой КНБ пресечен провоз контрабандного груза на казахстанско-кыргызской границе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

Товар провозился под видом продуктов питания и не имел сопроводительных документов.

"23 марта 2024 года в автомобильном пункте пропуска "Айша биби" Департаментом ПС по Жамбылской области выявлена крупная партия табачных изделий (сигареты), предварительная оценочная стоимость которых составляет более 1 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Задержанный груз передан по подследственности в Департамент экономических расследований для дальнейшего разбирательства.

Самое читаемое

Наверх