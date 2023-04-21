КНБ предотвратил теракт на юге Казахстана

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На юге Казахстана предотвращён теракт с использованием взрывного устройства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ. По данным ведомства, его планировал совершить иностранный гражданин.

"Наряду с этим в столице нейтрализована радикальная религиозная ячейка. Восемь её членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях. По аналогичным фактам задержано всего 19 человек, осуждены к различным срокам лишения свободы еще четыре гражданина Казахстана", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в рамках совершенствования мер противодействия данным угрозам при координации Штаба Антитеррористического центра проведено 188 учений и тренировок. Отработана слаженность действий сил и средств уполномоченных государственных органов по своевременному выявлению угроз террористического характера и пресечению актов терроризма.

Также усилены меры по повышению эффективности противодействия "лжетерроризму".