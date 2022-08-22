КНБ накрыл транснациональную группировку, незаконно добывающую полезные ископаемые

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Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность транснациональной преступной группы, занимающейся незаконной добычей полезных ископаемых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК. В составе группировки были граждан Казахстана и ближнего зарубежья.

"В период с 2019 по 2021 годы на территории Акмолинской области, подозреваемые без специального разрешения добыли, переработали и реализовали более 233 тысяч тонн полезных ископаемых", – говорится в сообщении.

В результате незаконных действий членов преступной группы государству причинён особо крупный ущерб на сумму более 1,2 миллиарда тенге. Сообщается, что дело направлено в суд.